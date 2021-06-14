Разумков рассказал, почему инвесторы не приходят в Украину

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал основную причину, по которой инвесторы не приходят в Украину. По словам спикера Рады, без достаточного количества инвестиций не будет развития экономики, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Вопросы судебной реформы поднимаются практически на каждой международной встрече. Но в первую очередь реформы судов нужны нам как государству, как украинскому обществу. Мы можем говорить о промышленности и о развитии экономики. Но это трудно все сделать, если мы не сможем привлечь сюда достаточное количество инвестиций" , - пояснил Разумков.

Глава ВР подчеркнул, что инвесторам необходим достойный уровень защиты их интересов.