Кулеба: Путину пора покинуть Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным даст тому понять, что его война с Украиной терпит крах, сообщает Новое время.

Об этом говорится в письменном заявлении Кулебы для The Washington Post.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу, и ему пора спокойно покинуть Украину", — подчеркнул глава украинского МИД.

Он также отметил, что никаких сделок по Украине без Украины быть не должно.

Также Кулеба надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".