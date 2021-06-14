В Украине озвучили ожидания от встречи Байден-Путин

Власти Украины надеются, что президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным даст ему понять, что война с Украиной на Донбассе потерпела неудачу. Такое ожидание в интервью высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно оставить Украину", - сказал Кулеба.

Он в очередной раз указал на недопустимость достижения лидерами сделок по Украине без Украины.

"Это наш абсолютно нерушимый принцип", - подчеркнул Кулеба.