В Николаевской области у аттракциона оторвалось крепление: есть пострадавшие

В городе Вознесенск Николаевской области во время празднования дня города у аттракциона оторвались крепления в результате чего пострадали четыре человека, сообщает Вести.

В парке развлечений на одном из аттракционов открылись крепления безопасности и поднялась ограда в тот момент, когда на нем были люди - трое лиц (в возрасте 29-ти, 28-ми и 21-го года) получили травмы.

Еще один мужчина пытался остановить аттракцион. Для этого он разбил окно кассы, в результате чего порезал руку.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Также они занимаются поисками оператора и кассира, которые сбежали с места происшествия.