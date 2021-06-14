В Николаевской области у аттракциона оторвалось крепление: есть пострадавшие
В городе Вознесенск Николаевской области во время празднования дня города у аттракциона оторвались крепления в результате чего пострадали четыре человека, сообщает Вести.
В парке развлечений на одном из аттракционов открылись крепления безопасности и поднялась ограда в тот момент, когда на нем были люди - трое лиц (в возрасте 29-ти, 28-ми и 21-го года) получили травмы.
Еще один мужчина пытался остановить аттракцион. Для этого он разбил окно кассы, в результате чего порезал руку.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Также они занимаются поисками оператора и кассира, которые сбежали с места происшествия.