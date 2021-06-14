Во Львове откроют дополнительные центры вакцинации

Сейчас во Львове работают 3 центра вакцинации от коронавируса – на "Арене Львов", в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко. Однако, чтобы увеличить количество привитых, в городе планируют развернуть еще несколько центров, сообщает 24 Канал.

Центры вакцинации работают только в субботу и воскресенье. Там вакцинируют всех желающих, которые записались на прививки через "Дия".

Два дополнительных центра вакцинации, в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко, начали работать 12 июня. За выходные в городе сделали прививки почти 3 тысячам человек, а в области – более 4 тысячам жителей.

"На выходных во Львове заработали дополнительные 2 центра вакцинации. Они успешно работали – за 2 дня было провакцинировано почти 3 тысячи человек. Думаю, что количество прививок будет еще расти, ведь привозят больше вакцин", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, каждый желающий вакцинироваться от коронавируса может обратиться к семейному врачу или записаться в очередь на прививку через "Дия". Садовый отметил, что во Львове, вероятно, увеличат количество пунктов вакцинации для комфорта горожан.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, если вакцины от коронавируса будет достаточно, то после завершения обучения и проведения ВНО временные центры вакцинации планируют обустраивать в школах. Так, во Львове хотят увеличить количество вакцинированных и упростить логистику.

Коротко о центрах вакцинации во Львове