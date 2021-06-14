В ВР могут отменить уменьшение пенсионных выплат военным

В Украине могут отменить уменьшение пенсионных выплат военнослужащим. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны призывают ускорить подготовку соответствующего проекта закона №2141, сообщает РБК-Украина.

Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Члены комитета приняли решение обратиться к комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой ускорить подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2141, который направлен на устранение диспропорции в пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы в разный период времени" , - сказано в сообщении.

Парламентарии считают, что этот документ устраняет почву для возникновения социальной напряженности в ветеранской среде.