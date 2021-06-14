Закрылось 12 тысяч ФЛП за полгода: какие бизнесы уходят с рынка

В Украине за полгода свой бизнес закрыли почти 12 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП). Теперь в стране действует 1,93 млн ФЛП. Об этом свидетельствуют﻿ данные платформы "Опендатабот".

Чаще всего закрывались предприятия оптовой торговли – их стало меньше почти на 33% с января по июнь 2021 года.

Топ ФЛП, которых стало меньше с начала года, выглядит так:

оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, – их число уменьшилось на 3449, или на 32,9%;

складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – минус 2878 (27,4%);

предоставление социальной помощи – закрылось 946 (9%);

деятельность в сфере радиовещания и телевизионного вещания – 769 (-7,3%);

авиационный транспорт – 622 (-5,9%).

В то же время с начала года открылось более 44 тыс. ФЛП. В пятерку самых популярных сфер вошли: