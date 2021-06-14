Закрылось 12 тысяч ФЛП за полгода: какие бизнесы уходят с рынка
В Украине за полгода свой бизнес закрыли почти 12 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП). Теперь в стране действует 1,93 млн ФЛП. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".
Чаще всего закрывались предприятия оптовой торговли – их стало меньше почти на 33% с января по июнь 2021 года.
Топ ФЛП, которых стало меньше с начала года, выглядит так:
- оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, – их число уменьшилось на 3449, или на 32,9%;
- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – минус 2878 (27,4%);
- предоставление социальной помощи – закрылось 946 (9%);
- деятельность в сфере радиовещания и телевизионного вещания – 769 (-7,3%);
- авиационный транспорт – 622 (-5,9%).
В то же время с начала года открылось более 44 тыс. ФЛП. В пятерку самых популярных сфер вошли:
- компьютерное программирование (15,7 тыс. новых бизнесов, их количество выросло на 40,9%);
- розничная торговля (10 тыс. новых ФЛП, +26,3%);
- деятельность по обеспечению блюдами и напитками (+3658, или 9,5%);
- предоставление информационных услуг (+3284, 8,5%);
- прочие индивидуальные услуги (плюс 1873, или 4,9%).