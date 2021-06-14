Сергей Бабкин удивил фанатов кардинальной сменой имиджа
Украинский певец Сергей Бабкин поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал новый образ – артист сделал короткую стрижку. Знаменитость позировал сидя в кресле на отдыхе в Турции, сообщает Обозреватель.
Соответствующее фото исполнитель опубликовал на странице в Instagram. Бабкин появился перед подписчиками в черной легкой рубашке, джинсах с ярким принтом и стильных солнцезащитных очках.
"Хочешь изменить жизнь – измени жизнь! Стрижка тут ни при чем. Смена стрижки – это всего лишь смена стрижки", – подписал снимок артист.
Пользователям сети очень понравился новый образ знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.