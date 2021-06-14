Экс-директору "Борисполя" вручили подозрение

Президенту МАУ и экс-директору аэропорта Борисполь Евгению Дыхне вручен обвинительный акт по делу причинения 16,5 млн грн ущерба госпредприятию - дело направлено в суд, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила юридическая фирма Miller, которая представляет Дыхне по делу.

Отмечается, что следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела, касающегося вреда госпредприятию в 2014 - 2019 годах объемом 16,5 млн грн.

Евгения Дыхне обвиняют в том, что, когда он был в должности и.о. директора ГП Международный аэропорт "Борисполь" (2016 - 2017 годы), вопреки интересам службы, подписывал предварительные договоры аренды.

Ранее в НАБУ говорили, что передача помещения предпринимателям происходила по заниженной стоимости. Кроме того, поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

Сторона защиты утверждает, что еще до начала работы Дыхне такие договоры использовались как инструмент для работы в случае "затягивания" конкурсов на аренду помещений. Они свидетельствуют о намерении арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества.