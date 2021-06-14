Порошенко прокомментировал срыв заседания гуманитарного комитета

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал срыв его однопартийцами заседания гуманитарного комитета.

Как стало известно, ранее "Слуги народа" пробовали провести комитет в сети, но нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович устроил скандал, назвав Потураева "агентом русского мира" . Из-за скандала комитет, где должны были рассмотреть вопрос о переносе перевода кинофильмов и телесериалов на украинский язык, перенесли на завтра.

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что "президент только на словах готов бороться с олигархами".