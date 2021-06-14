Порошенко прокомментировал срыв заседания гуманитарного комитета
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал срыв его однопартийцами заседания гуманитарного комитета.
Как стало известно, ранее "Слуги народа" пробовали провести комитет в сети, но нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович устроил скандал, назвав Потураева
"агентом русского мира". Из-за скандала комитет, где должны были рассмотреть вопрос о переносе перевода кинофильмов и телесериалов на украинский язык, перенесли на завтра.
В свою очередь Петр Порошенко заявил, что
"президент только на словах готов бороться с олигархами".
По мнению экс-президента,
"на самом деле Зеленский лоббирует интересы канала олигарха, который планирует зарабатывать на этом продукте".