В Беларуси сообщили о готовности к сотрудничеству с РФ

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время встречи с послом России в республике Евгением Лукьяновым заявила, что Беларусь, для которой Россия является стратегическим партнером, готова к сотрудничеству с ней по всем направлениям, сообщает ТАСС.

"Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга, это тоже очень важно, особенно в этот непростой период для наших стран. Когда есть надежное плечо брата, соратника - это очень важно , - сказала она. - Россия - наш стратегический партнер. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям".

По словам Качановой, вместе с тем, странам придется "еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые есть, решались более эффективно на благо наших народов и стран". При этом она отметила, что работа нового российского посла "придаст новый импульс отношениям и сложившийся уровень сотрудничества будет приумножен".

Со своей стороны Лукьянов отметил, что Беларусь и Россия не забывают свою историю.

"Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия , - сказал дипломат. - Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу. Вместе мы сильны, а по одиночке слабее".

Посол подчеркнул, что Россия и Беларусь как страны - учредители ООН лучше многих знают цену мира. Он отметил, что Беларусь понесла колоссальные жертвы в Великой Отечественной войне, "этот каток прошел по белорусской земле".

"Не принимают нас, славян. И я говорю не про нашу загадочную русскую душу или еще что-то. Мы на самом деле очень простые. Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески, если это дружба и поддержка", - отметил дипломат.

"Но когда это все через губу или через колено. Когда нам указывают, мол, вы вначале условия выполните, а потом мы вас по головке погладим - этот период в новейшей российской истории мы уже прошли".

Лукьянов подчеркнул, что Белоруссии и России "не нужны обострения, санкции, внутреннее давление и все остальное".