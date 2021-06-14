Работа на лето: сколько готовы платить студентам

Украинские студенты сдают последние экзамены, после чего у них начинаются каникулы. Работодатели не остались в стороне, начав поиск сотрудников без опыта работы. Предлагают молодежи 1,5 тыс. позиций. Ищут людей на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от 4 тыс. грн (работник АЗС) до 40 тыс. грн (модельный бизнес, сообщает UBR.

На одну вакансию в среднем претендуют по восемь человек, а самыми популярными из них оказались менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры, сообщает OLX Работа – онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Самые популярные 10 профессий для молодежи по числу объявлений, включая среднюю з/п, выглядят так:

"По сравнению с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% – с 8,3 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12,5 тыс., а у менеджеров Instagram-аккаунтов – с 15 до 20 тыс. грн в месяц" , – говорится в сообщении.

Что любопытно, молодежь чаще всего интересуется вакансиями промоутера – в среднем 18 кандидатов на одно место.