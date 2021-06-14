Доступные кредиты 5-7-9%: топ-10 банков

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Из общей суммы 18,758 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,041 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 22,724 млрд грн в качестве антикризисных кредитов, указано в информации пресс-службы Минфина.

При этом, за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 512 кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31-м банком.