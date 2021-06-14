Медики рассказали, как оказать первую помощь при разных видах кровотечения

На своей странице в социальной сети специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали о том, как оказать первую помощь человеку в случае разных видов кровотечения. Первая помощь при кровотечении заключается в его остановке и дезинфекции раны, сообщает Clutch.

В зависимости от вида кровотечения, порядок этих действий разный. Самыми опасными и крайне серьезными являются венозное и артериальное кровотечения.

Венозное кровотечение-кровь вытекает достаточно быстро и большими объемами. Для остановки такого кровотечения:

прижимаем рану рукой.

прикладываем гемостатическую салфетку для того чтобы остановить кровотечение.

если остановить кровотечение не удалось, то накладываем стягивающую повязку. Для этого используют давящий элемент (это может быть что плоское и тяжелое, - мобильный телефон, валик, кусок дерева и т. п) и эластичный бинт или любая чистая ткань, что будет под рукой.

Артериальное кровотечение - пульсирующая кровь, которая вытекает фонтанчиком и очень быстро. Здесь следует не терять время и сразу наложить на конечность жгут. На жгуте обязательно пишут время, когда этот жгут был наложен. Это связано с тем, что ткани без кровоснабжения могут быть 0,30 - 1 ч, иначе наступит их омертвение.

Жгут накладывают на верхнюю треть руки или верхнюю треть ноги. Как можно скорее жгут нужно будет заменить на гемостатическую салфетку для остановки кровотечения.

На все остальные поверхности, на которые невозможно наложить жгут (при кровотечении из шеи, живота, плеча, головы и тому подобное), следует приложить гемостатик для остановки кровотечения и как можно скорее обратиться к врачу. Возможно придется сшить рассеченные ткани.

В случае появления первых признаков внутреннего кровотечения: внезапной бледности лица, побледнение и похолодание кистей и стоп, учащение пульса, головокружения, шума в ушах, холодного пота — пострадавшего следует немедленно отправить в лечебное учреждение.

Если есть возможность, к тому участку тела, где подозревается внутреннее кровотечение, нужно приложить что-то холодное, например, охлаждающий пакет многократного или однократного действия. А также человека следует транспортировать в лежачем положении.