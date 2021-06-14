Свежий рейтинг партий: за кого готовы голосовать украинцы

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине мая 2021 года, партию "Слуга народа" поддержали бы 28,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. По сравнению с концом апреля, рейтинг партии не изменился.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы, сообщает РБК-Украина.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 18,8% респондентов (месяц назад - 18,3%), за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,1%, (месяц назад - 15,0%), за партию "Батькивщина" - 12,6% (в апреле - 10,8%).

Избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и честь" - 6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился (месяц назад - 6,4%). Другие партии не преодолевают избирательного порога.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", если бы выборы президента Украины происходили в середине мая 2021 года, наибольшую поддержку получил Владимир Зеленский - 31,0% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине мая 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 24,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.