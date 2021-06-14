СБУ разоблачила очередную схему изготовления поддельных справок о COVID-19

Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ﻿.

Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больницы. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском.

Нелегальный бизнес он начал в марте этого года. Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 грн.

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли привести к снижению контроля над распространением пандемии. Лаборатория, бланки которой подрабатывал преступник, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Действуй дома". Справки, которые он подрабатывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок. Злоумышленнику сообщено о подозрении.