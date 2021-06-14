На саммите НАТО будут обсуждать украинский вопрос
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и "российскую киберугрозу, сообщает Интерфакс.
"Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларусь, где права человека попираются ногами", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.
На саммите в понедельник впервые будет присутствовать Джо Байден в качестве президента США. В Белом доме ранее указали, что президент США
"подтвердит приверженность альянсу со стороны США, трансатлантической безопасности и коллективной обороне".
Генсек альянса Йенс Столтенберг, анонсируя встречу лидеров, отмечал, что на саммите будет
"содержательная повестка", нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение
"сегодняшних и завтрашних вызовов".
Среди тем, которые планируется обсудить, -
"агрессивные действия России", террористические угрозы, хакерские атаки, а также
"усиление Китая". На повестке также ситуация в Афганистане, Беларуси и Украине.