Трехдневная магнитная буря накроет Землю: как защитить сосуды

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Во время магнитной бури могут наблюдаться сбои в работе систем связи, а также проблемы со здоровьем. Во время повышенной солнечной активности особенно уязвимы пожилые и метеозависимые люди, а также обладатели хронических заболеваний и беременные женщины, сообщает УНИАН.

Когда ожидаются магнитные бури

Когда магнитные бури в июне / фото tesis.lebedev.ru

Специалисты Лаборатории астрономии Солнца ФИАН определили, когда ожидается ближайшая магнитная буря. Небольшой солнечный всплеск ожидается в среду 16 июня. 17 июня будет слабая магнитная буря. В пятницу 18 июня буря пойдет на спад, однако солнечная активность ещё будет повышенной.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Несмотря на то, что магнитная буря на этой неделе будет слабой, метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы во время магнитной бури: головная боль, головокружение, скачки артериального давления, боль в суставах и мышцах, обострение хронических заболеваний, бессоница и раздражительность.

Для хорошего самочувствия во время магнитной бури следует придерживаться некоторых правил в опасные дни.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.

Откажитесь от жареной, жирной и острой пищи, а также от кофе и энергетиков.

В дни бури не употребляйте алкоголь и кофе. Пейте больше травяного чая.

Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - возьмите больничный и обратитесь к своему врачу.

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