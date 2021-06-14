Экс-нардепа, обвиняемого в махинациях с компенсациями за жилье, оправдали в суде

В понедельник, 14 июня, Высший антикоррупционный суд Украины оправдал бывшего народного депутата Руслана Сольвара, которого обвиняли в махинациях с компенсациями за жилье, сообщает Новое время.

Согласно данным НАБУ, Сольвар около года получал бюджетные средства для оплаты проживания в столичной гостинице Киев, имея при этом собственную квартиру.

За период с 2017 по 2018 года он успел безосновательно получить более 360 тысяч гривен.

В связи с этим Сольвару было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, однако коллегия судей не обнаружила в его действиях состава данного уголовного преступления.

"Стороной обвинения не доказано использование им своих властных полномочий для принятия решения о компенсации найма гостиничного номера… Коллегия пришла к выводу о совершении обвиняемым преступления против собственности — мошенничества, но изменение квалификации судом на более тяжкую статью уголовного закона не допускается в связи с ухудшением его положения", — пояснили в пресс-службе суда.

Приговор экс-нардепу может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.