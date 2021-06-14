Зеленский провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Разговор состоялся после саммита "Группы семи" , который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Владимир Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов в сфере безопасности.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий по членству. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями" , – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил важную роль британского председательства в "Группе семи" и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский также рассказал Борису Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток – 2", который является вызовом в сфере безопасности для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.