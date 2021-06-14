Тарифы на свет: возможные сценарии повышения цен

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине – неизбежно. Сейчас власти и энергорегулятор рассматривают несколько сценариев. Согласно им, рост цен для населения составит 1-4 грн за кВт·ч, сообщает UBR.

При этом эксперты сходятся во мнении, что подорожание начнется с 1 июля или максимум – с 1 августа. Оно будет систематическим вплоть до 2023 года.

Не так давно Кабмин отложил повышение, оставив 1,68 грн/кВт·ч для населения. Однако тянуть больше некуда, поскольку Украина обязана внедрять рыночные цены на все услуги ЖКХ во исполнение договоренностей перед МВФ.

Существуют три сценария повышения тарифов на электроэнергию с июля:

Вариант №1:

до 100 кВт – от 90 коп. до 1,2 грн;

100-200 кВт – 1,68 грн;

200-500 кВт – 2,3 грн;

500 кВт – 3,5 грн.

Вариант №2:

до 300 кВт – 1,68 грн;

от 300-500 кВт – 3,5 грн;

от 500 кВт – 4,3 грн

Вариант №3 – единый для всех тариф на уровне 2,5 грн/кВт⋅час.

При этом действующий тариф на уровне 1,68 грн может быть оставлен только для социально незащищенных категорий украинцев, которые потребляют до 100 кВт в месяц. Это около 40% украинцев.

Объем "льготных" киловатт может быть установлен на уровне 800 кВт в месяц. По новой модели, такие потребители будут платить по тарифу 90 коп. – 1 грн, все, что выше – 2,5 грн/кВт·ч.

Однако любой из вариантов будет болезненным для украинцев. Поскольку, по данным НКРЭКУ, повышать тарифы планируют вплоть до мая 2023 года. В таком случае электричество подорожает до 3,48 грн. И только с сентября 2023 года НКРЭКУ может предложить правительству отказаться от госрегулирования цен и перевести население на рыночные условия покупки. Когда это произойдет, тарифы будут меняться постоянно.