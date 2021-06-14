Пляжная мода для мужчин: плавки, обувь и сопутствующие аксессуары

Летний отпуск – время, которое с нетерпением ждут многие. Как правило, еще за несколько месяцев до его наступления начинается подготовка – выбор страны, бронирование отеля и сопутствующие хлопоты. Однако многие мужчины забывают или не уделяют достаточно времени пляжному гардеробу, сообщает Men's Life.

О том, как правильно подобрать мужской гардероб для выхода на пляж, расскажем в сегодняшней статье.

Пляжная обувь

Обувь для пляжа должна быть комфортной, нескользкой из материала, который быстро сохнет. Оптимальный вариант – вьетнамки, которые неуместно смотрятся в городе, но как нельзя лучше подходят для пляжа.

Для пляжей с каменистым покрытием, кораллами или там, где обитают скаты и морские ежи, целесообразно взять закрытую резиновую обувь с застежками, предназначенную для плавания, которая не будет спадать в воде.

Сменной обувью могут быть эспадрильи, слипоны, топсайдеры или мокасины, которые подходят под летние брюки и шорты. Такая обувь обычно с нескользкой и рельефной подошвой.

Головные уборы

Головной убор подбирается в зависимости от остальной одежды и особенностей дизайна плавок. Для защиты головы от солнечных лучей на пляже подходит три вида аксессуаров:

- бейсболка;

- соломенная или котоновая шляпа;

- панамка.

Выбирай головные уборы светлых тонов и из натуральных, дышащих материалов.

Сумки

Если ты отдыхаешь со своей девушкой, телефон, книгу, кошелек, очки можно поместить в ее сумку для пляжа. В таком случае ты не будешь озадачен выбором и покупкой мужской пляжной сумки. Но есть и обратная сторона медали – твоей любимой придется носить вещи самой, а это мужчину не красит.

Если ты решил приобрести сумку, рекомендуем обратить внимание на следующие модели:

- Сумка-тоут. Она вместительная, с длинными ручками и часто с одним отделением. Ассортимент расцветок и принтов самый разнообразный. Это оптимальный вариант для пляжа.

- Рюкзак. Необязательно брать походный вариант. Достаточно будет рюкзака среднего размера, в который поместятся все необходимые пляжные атрибуты.

- Дорожная сумка. Она может быть дополнена плечевым ремешком, повышающим удобство при ношении.

Плавки

Дизайн и расцветки бывают самыми разнообразными – от классических до эксклюзивных. Для светлой кожи подходят плавки темных тонов, а для загорелой – теплые и яркие цвета. Поэтому на отдых следует взять несколько пар плавок.

Фасон также бывает разным – от ультракоротких плавок до длинных плавательных шортов. Эксперты в моде считают и первый, и второй вариант крайностями. Короткие плавки смотрятся вульгарно, а длинные – по-пуритански.

Короткие плавательные шорты допустимы, если их использовать по назначению. Они бывают дополнены кармашками, пуговицами, застежками. Однако в них не ходят в кафе и не гуляют по набережной.

Классические плавки удобны для плаванья, так как они не сковывают движения и не выглядят вычурно.