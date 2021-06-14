Трудоустройство в Польше: в каких отраслях ищут работников

С мая в Польше начали постепенно сниматься коронавирусные ограничения, что вызвало повышенный спрос на заробитчан, в том числе из Украины, сообщает Экономическая правда.

Кроме основного сезонного увеличения количества вакансий в сельском хозяйстве, нужны работники на предприятия пищевой промышленности, логистики, строительства, в гостиницах и ресторанах, а также на производстве деталей для электротранспорта.

Количество вакансий в Польше в субъектах народного хозяйства составило 91,1 тыс.

Сезонные рабочие наиболее востребованы в сельском хозяйстве, на сборе урожая и переработке продуктов на пищевых фабриках.

В 2021 году предложений работы, связанной с гастрономией и гостиничным бизнесом, стало гораздо больше. Отмечается, что больше всего нужны официанты, бармены, бариста, горничные, помощники на кухне, повара.

Предприниматели надеются, что таких жестких ограничений, как в 2020-м, уже не будет и им не придется снова закрываться осенью и работать на неполную силу, так как Польша активно вакцинирует население.