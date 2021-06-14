Лилия Ребрик ошеломила романтическим образом в белом платье

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в начале новой недели показала поклонницам вариант красивого аутфита, который подойдет для торжественных событий или романтических свиданий. Звезда позировала на камеру в красивом белом платье, сообщает 24 Канал.

Лилия Ребрик продолжает покорять красотой. Знаменитость предстает перед камерами в красивых образах, демонстрируя роскошную фигуру.

Романтический look Лилии Ребрик

Утром в понедельник телеведущая распространила на личной странице в инстаграме новый кадр. Лилия позировала на камеру в облегающем белом платье с длинными опущенными рукавами с серыми вставками. Наряд обнажил плечи Ребрик, добавив образу женственности.

Среди украшений аутфит звезды довершали длинные массивные серьги, гармонично сочетавшиеся с платьем. Волосы красавица-блондинка собрала в аккуратный пучок сзади, лишь несколько прядей спадали на лицо. Макияж Лилия сделала с тенями светлых оттенков на веках и персиковым блеском на губах. Такой look прекрасно подойдет для прогулки, празднования какого-то торжественного события или романтического свидания.

"Хорошее начало недели. Много планов! Только вперед! Если отдыхаете – зажигайте! Если работаете – дышите!" , – написала ведущая под фото.