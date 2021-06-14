Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море

Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море. За ними следят силы Черноморского флота РФ. Об этом, ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ, сообщает Вести.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) "Дефендер“ ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон“ ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сегодня заявил, что саммит глав государств 30 стран НАТО намерен объявить о начале системного противостояния Китаю. Тем не менее пока речи о холодной войне не идет.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО саммит с российским коллегой Владимиром Путиным.