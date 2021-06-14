Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины, сообщает РБК-Украина.

Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 гривен до 25,82 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,91 гривен до 22,09 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива - 29,09 гривен за литр.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.