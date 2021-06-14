Вакцина Novavax эффективна на 90% – исследование
Производитель вакцины Novavax заявил, что его препарат имеет общую эффективность 90,4% в испытании фазы 3, проведенном в Соединенных Штатах и Мексике, сообщает Слово и дело.
Предварительные данные показали, что она безопасна.
По заявлению компании, в настоящее время проводится дополнительный анализ испытания, который будет направлен в рецензируемые журналы для публикации.
"Разный континент, разное население, разные вирусы, и все же мы все еще видим действительно хорошую эффективность", – рассказал доктор Грегори Гленн, президент отдела исследований и разработок Novavax.
В исследовании, запущенном в декабре, приняли участие 29 960 взрослых. Компания заявила, что вакцина
"в целом хорошо переносилась", а общие побочные эффекты включали боль в месте инъекции, которая длилась меньше трех дней, усталость, головную боль и боль в мышцах (до двух дней).
В ходе исследования среди участников было выявлено 77 случаев Covid-19, однако все они были легкими.
Novavax заявила, что планирует подать в США заявку на разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в третьем квартале этого года и планирует производить около 100 миллионов доз в месяц к концу сентября 2021 года.