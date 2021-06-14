Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-мае 2021 года сократил перевалку грузов на 21,5% по сравнению с январем-маем 2020 года – до 20,589 млн тонн, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Как сообщается, за пять месяцев 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 17,07% – до 16,216 млн тонн, импортных – на 34,55%, до 2,33 млн тонн, перевалку транзитных – на 32,13%, до 1,99 млн тонн, каботажных - на 73,56%, до 44,15 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-май 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 19,54% – до 2,02 млн тонн, сухих сыпучих на 21,04%, до 17,2 млн тонн, тарно-штучных – на 29,28%, до 1,36 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 81,724 тыс. TEU (-21,72%).