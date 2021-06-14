В Ивано-Франковской области задержали оптовых наркоторговцев

В Ивано-Франковской области правоохранители задокументировали деятельность двух мужчин, которые наладили поставки из-за рубежа наркосодержащих таблеток и сбыт их на территории области и других регионов Украины, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что продажей занимались двое жителей города Калуш - ранее судимый за хулиганство и разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром" , и его 33-летний товарищ.

Наркосодержащие таблетки они реализовывали исключительно большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Ежемесячный оборот от продаж составил более миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара. В результате неотложного обыска в автомобиле сотрудники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны. Двух фигурантов задержали, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.