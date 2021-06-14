Опять дожди с грозами и шквалы: прогноз погоды на вторник

Украину вновь накроет циклон, поэтому погода﻿ и дальше будет дождливой. В некоторых регионах ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра.

Во вторник, 15 июня, значительных перепадов температуры не будет наблюдаться. По всей территории Украины столбики термометров покажут приблизительно одинаковую температуру - от 24 до 27 градусов по Цельсию. Исключением будут западные области Украины, где температура воздуха будет на несколько градусов ниже - около +21...+23°C. Ночью холоднее всего будет в Закарпатской и Львовской областях - здесь столбики термометров опустятся к отметке в +9...+11 градусов.

По прогнозам синоптиков, дожди будут лить практически по всей территории Украины. Только Закарпатье может остаться в сухой воздушной массе. В центральных и южных областях объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквальных ветров. Ветер северный, 7-12 м/с.

Синоптики предупреждают о поднятии уровня воды в реках. Так, в Черновцах на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 140-190 см над нулем поста. Также уровень воды поднимется на реках бассейна Днестра (в Ивано-Франковской и Львовской областях) на 0,3 - 1,3 м.

В Киеве﻿, 15 июня, будет дождливо, местами - грозы. Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов по Цельсию.