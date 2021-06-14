Кива намерен взять на поруки подозреваемого в убийстве Гандзюк

Народный избранник от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Владислава Мангера, который является подозреваемым по делу об убийстве журналистки Екатерины Гандзюк, на поруки.

Об этом свидетельствует публикация на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк".

Так, согласно сообщению, завтра, 15 июня, Илья Кива должен появиться на судебное заседание, которое запланировано на 14:00 в Днепровском районном суде Киева (ул. Ивана Сергиенко, 3).