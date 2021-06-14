Зеленский хочет услышать от Байдена четкий ответ по ПДЧ в НАТО для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины, сообщает РБК-Украина.
Он также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.
Зеленский сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным без четких причин.
Президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.
Президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.