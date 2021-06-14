Ляшко сообщил, включает ли массовая вакцинация людей до 18 лет
20 мая Министерство здравоохранения Украины получило нового руководителя — в прошлом главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, который сменил на этом посту Максима Степанова, сообщает Новое время.
Глава Минздрава в интервью изданию ответил на вопрос касательно вакцинации.
Так, журналист издания поинтересовался: подпадают ли под массовую вакцинацию люди в возрасте до 18 лет.
"Пока только лица старше 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, которые сегодня у нас зарегистрированы, написано, что вакцина проходила клинические исследования на эффективность и безопасность среди людей старше 18 лет.
"Я знаю, что сейчас уже завершились определенные клинические исследования, и говорят и о 15-ти, и о 12 годах и старше, но пока Украина пользуется имеющимися регистрационными материалами. Однако потенциально мы понимаем, что возрастная группа будет расширена и подростков мы также будем вакцинировать", - заявил Ляшко.