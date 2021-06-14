Тбилиси и большая часть Грузии осталась без света

В понедельник, 14 июня, большая часть Грузии, в том числе и столица - Тбилиси, осталась без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи в регионе "Имеретия" и на крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции "Ингури, сообщает Страна.ua.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключились ЛЭП 500 кВ" Имеретия "и Ингури ГЭС, из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. Идут работы по ликвидации аварии" , - говорится в сообщении. "Государственной электросистемы Грузии".