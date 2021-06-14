На АЗС в России прогремела серия взрывов: 16 пострадавших

В Новосибирске (Россия) продолжается пожар на одной из автозаправок, вследствие чего на АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом, сообщает Деловая столица.

Пожар произошел на АЗС, расположенной на Гусинобродском шоссе. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом. В местных экстренных службах сообщили о шести пострадавших, среди них один ребенок и двое пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия.

Сейчас площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего. На месте перекрыли дорогу и трамвайные пути.

В Новосибирске горит автозаправка — взрываются цистерны с топливом. Пострадали шесть человек, сейчас пожар пытаются тушить pic.twitter.com/nwfQYoRh1x — Лента.ру (@lentaruofficial) June 14, 2021

"Лента.ру" позже уточнила, что число пострадавших при пожаре на автозаправке выросло до 16 человек.