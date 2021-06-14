Ермак и Столар заключили союз против Кличко - журналист

Нардеп от ОПЗЖ, скандальный киевский застройщик Вадим Столар часто посещает Офис президента, где неофициально встречается с Андреем Ермаком﻿. Об этом в Facebook написал журналист, экс-нардеп Александр Черненко, сообщает Деловая столица.

Черненко обратил внимание на то, что фамилия Столара почти не звучит в числе вероятных кандидатов в "реестр олигархов», хотя он подпадает под все критерии соответствующего законопроекта.

"А все почему? А потому, что в случае признания Столара олигархом руководителю президентского офиса Ермаку придется сообщать общественности оо всех встречах с ним. Потому как неоднократно приходилось слышать, что Столар сегодня частый гость в ОПУ" , — написал Черненко.

По его данным, предмет общения Столара и Ермака — мэр Киева Виталий Кличко и возобновление политического и бизнесового влияния Столара на столицу.

"Говорят, что Столар быстро «переобулся в воздухе» и уже предлагает Ермаку свои услуги по дискредитации городского головы. И едва ли не ежедневные митинги под КГГА, черная пиар-кампания в медиа — как раз и есть результатом этих договоренностей. Если данная кампания завершится успехом и Кличко удастся ослабить, Столару обещано возвращение к привычных схем и скандальной застройке в столице (чего только стоит скандальная «Элита-центр»). Только теперь уже под «крышей» Ермака, который собирается руководить столицей в ручном режиме через нового марионеточного главу КГГА" , — считает Черненко.

Он добавил, что пока общественность «ломает копья» о закон про олигархов, а Зеленский записывает «грозные видосики», у него под носом вырисовывается «олигархический союз Столар-Ермак для очередного дерибана Киева».