Торт с клубникой: очень нежный десерт к любому празднику

Воздушный и легкий торт с клубникой – замечательная идея к любому празднику или чаепитию в семейном кругу. Мы подготовили для вас простой рецепт торта, который понравится всем, сообщает 24 Канал.

Торт с клубникой – легкий десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Нежный бисквит с творожным кремом со сметаной прекрасно дополняет изысканный вкус.

Для украшения сладкого десерта используйте любые любимые, сезонные ягоды фрукты.

Рецепт клубничного торта

Время: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 243 ккал

Ингредиенты:

350 граммов клубники;

2 яйца;

100 граммов муки;

20 граммов сахара,

1 столовая ложка растительного масла;

разрыхлитель;

щепотка соли.

Ингредиенты для крема:



200 граммов творога;

300 граммов сметаны;

120 граммов сахарной пудры;

10 граммов ваинильного сахара.

Способ приготовления:

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель перемешайте до однородной консистенции. Форма для выпечки смажьте маслом, влейте тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться протгяом 20 минут до готовности. Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.

Способ приготовления крема:

Творог пропус через сито, добавьте сметану, взбейте миксером в течение 10 минут. Дальше – добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в холодильнике на 1 – 2 часа. Готовый бисквит выложите из духовки, оставьте для охлаждения.

1. Разрежьте бисквит пополам, смажьте кремом, выложите ломтики клубники, сверху – бисквитный корж, смажьте весь торт кремом, задекорируйте клубникой. Оставьте в холодильнике на 15 – 20 минут.

2. Готовый торт нарежьте на порции. Подавайте к чаю или кофе. Приятного тебе аппетита!