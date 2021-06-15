Торт с клубникой: очень нежный десерт к любому празднику
Воздушный и легкий торт с клубникой – замечательная идея к любому празднику или чаепитию в семейном кругу. Мы подготовили для вас простой рецепт торта, который понравится всем, сообщает 24 Канал.
Торт с клубникой – легкий десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Нежный бисквит с творожным кремом со сметаной прекрасно дополняет изысканный вкус.
Для украшения сладкого десерта используйте любые любимые, сезонные ягоды фрукты.
Рецепт клубничного торта
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 243 ккал
Ингредиенты:
- 350 граммов клубники;
- 2 яйца;
- 100 граммов муки;
- 20 граммов сахара,
- 1 столовая ложка растительного масла;
- разрыхлитель;
- щепотка соли.
Ингредиенты для крема:
- 200 граммов творога;
- 300 граммов сметаны;
- 120 граммов сахарной пудры;
- 10 граммов ваинильного сахара.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель перемешайте до однородной консистенции.
- Форма для выпечки смажьте маслом, влейте тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться протгяом 20 минут до готовности.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
Способ приготовления крема:
Творог пропус через сито, добавьте сметану, взбейте миксером в течение 10 минут. Дальше – добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в холодильнике на 1 – 2 часа. Готовый бисквит выложите из духовки, оставьте для охлаждения.
1. Разрежьте бисквит пополам, смажьте кремом, выложите ломтики клубники, сверху – бисквитный корж, смажьте весь торт кремом, задекорируйте клубникой. Оставьте в холодильнике на 15 – 20 минут.
2. Готовый торт нарежьте на порции. Подавайте к чаю или кофе. Приятного тебе аппетита!