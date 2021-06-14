В ответ на странное заявления Протасевича журналисты покинули пресс-конференцию

Задержанный в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье и в СИЗО его никто не бил, а также призвал родителей вернуться в Беларусь, сообщает Деловая столица.

Об этом Роман Протасевич заявил в ходе пресс-конференции.

"Касательно следов на моих руках, я думаю, каждый может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданным, что у них не было с собой наручников" , — сказал оппозиционер.

Протасевич добавил, что чувствует себя прекрасно

"Касательно здоровья, я бы хотел сказать, что, сидя в СИЗО, слышал много фейков, которые распространяли о моем здоровье. Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет жалоб" , — заявил он.

"Никто меня не бил, пальцем не трогал. Я хочу обратиться с просьбой не распространять слухи, потому что настоящими заложниками ситуации вокруг меня стала София, которая стала просто заложником ситуации, и, что немаловажно, мои родители, которые находятся в Польше, в информационном вакууме. Просто подумайте, как бы реагировали ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы сказали "вашего сына избивают", хотя это абсолютно не так, и, опять же, вы все меня видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. Прошу не распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения" , — добавил парень.

Он также добавил, что его родители — заложники ситуации, ведь "сейчас их попросту используют, они ездят с акциями протеста, а за их спинами стоят конкретные политические деятели".

"Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично" , — сказал Протасевич и призвал родителей вернуться в Беларусь, поскольку "тут безопасно".

Журналисты ВВС ушли с пресс-конференции МИД Беларуси в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать.