Путин назвал НАТО рудиментом
НАТО является пережитком Холодной войны, однако проведение встреч союзников и принятие решений путем консенсуса является нормальной практикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, сообщает Деловая столица.
"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно… Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединённых Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", — сказал он.
Путин намекнул, что в НАТО все решают США.
"Я тоже себе представляю, как идёт там дискуссия. Понятно, что всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень ‒ так, аккуратно, скажем. Поэтому ‒ ну что? Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России", — сказал российский лидер, добавив, что президент США Джо Байден на предстоящих переговорах будут продвигать интересы Вашингтона.