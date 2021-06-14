Путин назвал НАТО рудиментом

НАТО является пережитком Холодной войны, однако проведение встреч союзников и принятие решений путем консенсуса является нормальной практикой.﻿ Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, сообщает Деловая столица.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно… Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединённых Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться" , — сказал он.

Путин намекнул, что в НАТО все решают США.