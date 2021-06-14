Китайская АЭС опровергла информацию об утечке на реакторе

Компания China General Nuclear Power Group (CGN) - оператор АЭС "Тайшань" на юге КНР - не испытывает каких-либо проблем с эксплуатацией обоих реакторов на этом объекте, говорится в заявлении CGN, поступившем в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Издание The Global Times напоминает, что, по информации телеканала CNN, власти США изучают информацию о возможной "утечке" на АЭС "Тайшань" - совместном предприятии CGN и компании Electricite de France (EDF). По версии CNN, в конце мая Framatome - дочерняя компания EDF - сообщила в Минэнерго США, о "потенциальной проблеме" на этой АЭС. Впоследствии Framatome сообщила, что с ядерного реактора на АЭС происходит утечка газообразных продуктов ядерного деления, а китайские власти повысили пределы обнаружения радиации у АЭС с целью не допустить приостановку работы АЭС.

"С начала ее коммерческой эксплуатации АЭС "Тайшань"... эксплуатирует реакторы строго в соответствии с лицензиями на коммерческую деятельность и техническими процедурами, сообщила в заявлении CGN", - отмечает в свою очередь The Global Times.

"Все индикаторы режима работы на двух реакторах соответствуют нормам и правилам ядерной безопасности, а также техническим требованиям на электростанциях", - также указывает издание.

В компании добавили, что второй реактор АЭС ранее прошел техобслуживание согласно планам, все показатели отвечали намеченным параметрам.