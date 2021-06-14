Зеленский считает несправедливыми требования МВФ к Украине

Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает Офис президента.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война.

Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, ведь к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.