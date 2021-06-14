Путин про Горбачева: "Обманули дурачка на четыре кулачка"
Президент России Владимир Путин возмущен масштабами проведения учений НАТО, в частности Defender Europe. Об этом он заявил в интервью NBC, сообщает InfoResist.
Отвечая на комментарий журналиста о том, что действия НАТО — оборона в ответ на действия РФ, Путин возмутился и отметил:
«Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения».
При этом на вопрос, где было закреплено это обещание, Путин заявил:
«Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге».
«Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?…Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура (НАТО. — Ред.) здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю», — добавил глава РФ.