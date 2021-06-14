Журналист NBC отсидел две недели в карантине перед интервью с Путиным

Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с президентом России Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин.﻿ Об этом говорится в сообщении телеканала NBC News, сообщает Деловая столица.

Где проходил карантин, СМИ не уточнило.

Интервью Симмонса с Путиным было записано 11 июня.

Напомним, президент РФ якобы привит от коронавируса. Первый компонент вакцины российский президент получил 23 марта, второй — 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался глава Кремля, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три российские вакцины являются эффективными и безопасными. Ни фото, ни видео процесса вакцинации нет.

Однако СМИ писали, что все, кого пускают к президенту Путину, сперва отсиживают двухнедельный карантин.