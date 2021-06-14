Зеленский призвал быть готовым к обострению на Донбассе

Президент Владимир Зеленский убежден, что угроза военных провокаций со стороны России остается и обострения можно ждать в середине сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом глава государства заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Зеленский отметил, что сейчас Россия медленно отводит свои войска от границы с Украиной.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021")" , — сказал Зеленский.

В то же время, по его мнению, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну.

Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает процесс.