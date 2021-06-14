В США горит химпредприятие, местных жителей срочно эвакуируют

В американском городе Роктон (штат Иллинойс) объявлена ​​немедленная эвакуация из-за пожара на химическом предприятии, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Пожарная служба города Роктон издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии», - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что эвакуация касается всех жителей и предприятий в радиусе одной мили (около 1,6 км) от места расположения предприятия, где произошел инцидент.

На доступном изображении видно, как огонь охватил несколько складских помещений на предприятии, причем место пожара охвачено густым черным дымом.

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY — Maggie Polsean (@MaggiePolsean) June 14, 2021

Как уточняется, пожар возник на территории компании Chemtool Inc в городе Роктон, который находится вблизи линии разграничения между штатами Иллинойс и Висконсин.

По официальной информации, Chemtool Inc предлагает широкий выбор смазочных материалов.