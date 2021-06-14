Под Киевом из-за бешеного кота 11 сел закрыли на карантин

В понедельник, 14 июня, в Киевской области 11 сел закрыли на карантин из-за кота с бешенством, сообщает Сегодня.

Об ﻿этом сообщает пресс-служба Белоцерковской районной государственной администрации.

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"Было наложено карантин на территорию с. Глыбочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакалы, с. Малая Ольшанка, с. Сорокотяги, с. Малая Сквирка, с. Фесюры, с. Фастовка, с. Коржовка, с. Щербаки, а также территорию охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны", – говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стало подтверждение диагноза на бешенство у бездомного кота. Он жил у местной жительницы в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района. Она забрала бездомного кота на содержание и лечение, а он начал кусаться.

Медики провели обследование и установили, что у животного бешенство плотоядных.

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