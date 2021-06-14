Олег Ляшко пообещал отменить укрупнение районов

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" жестко раскритиковал административную реформу в Украине, предусматривающую укрупнение районов, сообщает Украина24.

"В бывших райцентрах закрываются больницы, потому что создают опорные больницы, а в райцентрах уже нет. Закрываются школы, разные учреждения. Это катастрофа, потому что люди лишаются доступа к элементарным услугам, элементарной цивилизации. Вспомните одно из абсолютно дебильных решений правительства, где они собирались в принудительном порядке с 1 сентября всех пенсионеров перевести на получение пенсий с банковских карточек. Мы их заставили отступить, и они теперь говорят: каждый, кто хочет, добровольно получит. Представьте себе, в селе, где нет банкомата, человек должен ездить каждый месяц в райцентр, чтобы вставить карточку в банкомат. А сколько денег потратить, чтобы доехать до райцентра? А где взять работу людям?" , – отметил политик.

По мнению Ляшко, "нынешнее решение о районировании написано от фонаря".