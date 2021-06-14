Олег Ляшко пообещал отменить укрупнение районов
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" жестко раскритиковал административную реформу в Украине, предусматривающую укрупнение районов, сообщает Украина24.
"В бывших райцентрах закрываются больницы, потому что создают опорные больницы, а в райцентрах уже нет. Закрываются школы, разные учреждения. Это катастрофа, потому что люди лишаются доступа к элементарным услугам, элементарной цивилизации. Вспомните одно из абсолютно дебильных решений правительства, где они собирались в принудительном порядке с 1 сентября всех пенсионеров перевести на получение пенсий с банковских карточек. Мы их заставили отступить, и они теперь говорят: каждый, кто хочет, добровольно получит. Представьте себе, в селе, где нет банкомата, человек должен ездить каждый месяц в райцентр, чтобы вставить карточку в банкомат. А сколько денег потратить, чтобы доехать до райцентра? А где взять работу людям?", – отметил политик.
По мнению Ляшко, "нынешнее решение о районировании написано от фонаря".
"Поделили Хмельницкую область, там 3 района, их численность, в частности, Хмельницкого района, 700 тыс. человек. Например, Одесский район – под миллион людей. Что это за район? Как можно руководить районом, где 700 тыс. человек или 1 млн? Это целая область, как Буковина. Какой это доступ людей к услугам, госпрограммам? "От фонаря" все нарисовано. Может, они и сократили 100 чиновников, а сколько тысяч человек лишили доступа к административным услугам, конституционных прав? Мы обязательно пересмотрим это районирование, многие районы будут восстановлены", - подчеркнул лидер Радикальной партии.