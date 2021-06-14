Польские работодатели готовы платить украинцам больше, чем полякам

Компания Personnel Service опубликовала результат социологического опроса в своем «Барометре польского рынка труда». В настоящее время работников из Украины трудоустраивает почти 30 процентов предприятий Польши, сообщает inPoland.

«Больше всего сотрудников с Востока можно найти в компаниях, в которых работает более 250 человек - уже 45 процентов из них взяли на работу украинцев. В случае средних компаний каждый третий заявляет, что нанимает работников за пределами восточной границы, и в маленьких - каждый четвертый », - говорится в исследовании.

К тому же, почти каждая четвертая компания в Польше намерена набрать украинцев на работу в течение следующих 12 месяцев.

Наибольший спрос на работников с Украины наблюдается в компаниях по промышленному сектору - уже каждое третье предприятие планирует нанимать персонал с Востока. На втором месте коммерческие компании - 27 процентов, а на третьем - из сферы услуг - 20 процентов.

Также вырос процент работодателей, которые "готовы были бы платить больше" на руки "гражданину Украины, чем поляку". Эту возможность предусматривает каждый третий работодатель (по сравнению с 28% в первой половине 2020 года).

По мнению экспертов, «финансовый аргумент» остается ключевым фактором для украинцев при принятии решения о работе от конкретного работодателя.