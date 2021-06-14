Блинкен обвинил Кремль в "деградации отношений" с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в «деградации отношений» с Вашингтоном, сообщает Лента.Ру.

Блинкен также заявил, что отношения двух стран находятся в низшей точке из-за «безрассудных и агрессивных действий» России, передает MSNBC.

По его словам, для президента США Джо Байдена цель встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заключается в желании сообщить, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. Соединенные Штаты к таким готовы и предпочли бы их , добавил Блинкен.

Ранее американский президент назвал Путина автократом, отметив, что не уверен в том, что сможет изменить «поведение человека или страны».