Кива передумал брать Мангера на поруки

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива передумал приходить в суд, чтобы ходатайствовать о взятии одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк Владислава Мангера, сообщает Мост.

Об этом сегодня в суде заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По словам Ильченко, у Киві завтра оказались какие-то важные дела в другом суде.

Напомним, что днем в суде объявили о желании Киви брать на поруки Мангера.

Год назад Илья Кива уже пытался защищать Мангера, но быстро забыл об этом.

Тогда считалось, что его об этом просили через помощницу Ольгу Осипенко.

Сейчас Осипенко уже не является его помощницей, а назначене советником председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.